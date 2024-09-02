RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:08

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:18

  Ferlakur написав:А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.


придёт кэш бэком до 10го числа, кажется так...
S i m
 
Повідомлень: 183
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:28

  S i m написав:
  Ferlakur написав:А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.


придёт кэш бэком до 10го числа, кажется так...

То за продукты; по поездкам условий не нашёл.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:50

  Ferlakur написав:А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.


У мене знижка давалася відразу підчас замовлення.Карту укрсиба прив'язав в застосунку болт.
посетитель
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:08

  посетитель написав:
  Ferlakur написав:А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.


У мене знижка давалася відразу підчас замовлення.Карту укрсиба прив'язав в застосунку болт.

А я платив через гугл пей...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 00:42

Ferlakur В цьому випадку, знижка не надається, лише потрібно підв'язувати.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 995
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 08:08

  melkh написав:Ferlakur В цьому випадку, знижка не надається, лише потрібно підв'язувати.

Та вже зрозумів, якби ще про це було написано в умовах акції...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:33

  rosstikf написав:Старт продажу картки з 24.08.2024! Картка «Кешбек «Зроблено в Україні»

https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... n-ukraine/



а без Дії кеш бек не нараховується?
Raymond
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 16.12.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:08

  rosstikf написав:Старт продажу картки з 24.08.2024! Картка «Кешбек «Зроблено в Україні»

https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... n-ukraine/


Такої сторінки більше немає або вона ніколи не існувала. :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:47

  Ferlakur написав:
  rosstikf написав:Старт продажу картки з 24.08.2024! Картка «Кешбек «Зроблено в Україні»

https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... n-ukraine/


Такої сторінки більше немає або вона ніколи не існувала. :mrgreen:



налякались і.... вернули сторінку :)
:mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 16524
З нами з: 01.06.14
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 159160161162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m, vollena71, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5668)
02.09.2024 18:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.