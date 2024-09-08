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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2024 12:50
пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
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flysoulfly
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Додано: Нед 08 вер, 2024 14:11
flysoulfly написав:
пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин
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WallNutPen
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Додано: Нед 08 вер, 2024 14:24
WallNutPen написав: flysoulfly написав:
пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин
Тільки відправляє не цілодобово, а з 9 ранку і до 18 вечора (може і пізніше, але стверджувати не можу)
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novichok
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Додано: Нед 08 вер, 2024 14:44
Режим обробки платежів
novichok написав: WallNutPen написав: flysoulfly написав:
пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин
Тільки відправляє не цілодобово, а з 9 ранку і до 18 вечора (може і пізніше, але стверджувати не можу)
Перекази на рахунки юридичних осіб в UKRSIBBANK - Всі дні тижня з 8:30 до 23:50
Перекази на рахунки в інших банках - Всі дні тижня з 8:30 до 23:50
Всі інші операції - 24/7
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