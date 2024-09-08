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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 12:50

пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:11

  flysoulfly написав:пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.

Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин
WallNutPen
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:24

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.

Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин

Тільки відправляє не цілодобово, а з 9 ранку і до 18 вечора (може і пізніше, але стверджувати не можу)
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3426
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:44

  novichok написав:
  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.

Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин

Тільки відправляє не цілодобово, а з 9 ранку і до 18 вечора (може і пізніше, але стверджувати не можу)
Режим обробки платежів
Перекази на рахунки юридичних осіб в UKRSIBBANK - Всі дні тижня з 8:30 до 23:50
Перекази на рахунки в інших банках - Всі дні тижня з 8:30 до 23:50
Всі інші операції - 24/7
ramaz
 
Повідомлень: 658
З нами з: 12.07.17
Подякував: 124 раз.
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