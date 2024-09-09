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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 12:50

пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5297
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:11

  flysoulfly написав:пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.

Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин
WallNutPen
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:24

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.

Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин

Тільки відправляє не цілодобово, а з 9 ранку і до 18 вечора (може і пізніше, але стверджувати не можу)
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3426
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:44

  novichok написав:
  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.

Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин

Тільки відправляє не цілодобово, а з 9 ранку і до 18 вечора (може і пізніше, але стверджувати не можу)
Режим обробки платежів
Перекази на рахунки юридичних осіб в UKRSIBBANK - Всі дні тижня з 8:30 до 23:50
Перекази на рахунки в інших банках - Всі дні тижня з 8:30 до 23:50
Всі інші операції - 24/7
ramaz
 
Повідомлень: 658
З нами з: 12.07.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:04

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Виплатили болтовий кешбек.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4643
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

я так розумію болтову карту онлайн ніяк не відкрити

в додатку нема як
на сайті пишуть зараз направимо вас в інший чат і дали тишина
тільки йти у відділення виходить щоб відкрити ВІРТУАЛЬНУ карту
quadro_tony_da
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Повідомлень: 167
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:48

  quadro_tony_da написав:я так розумію болтову карту онлайн ніяк не відкрити

в додатку нема як
на сайті пишуть зараз направимо вас в інший чат і дали тишина
тільки йти у відділення виходить щоб відкрити ВІРТУАЛЬНУ карту

мені через чат відкривали.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4643
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:21

Ferlakurчерез два дні нарешті і мені написали в чат
quadro_tony_da
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Повідомлень: 167
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:56

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  quadro_tony_da написав:я так розумію болтову карту онлайн ніяк не відкрити

3 тижні до завершення акції.
V2
4
 
Повідомлень: 8325
З нами з: 03.07.09
Подякував: 295 раз.
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1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:57

V2 може продовжать
quadro_tony_da
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Повідомлень: 167
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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