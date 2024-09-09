|
|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2024 12:50
пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5297
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1693 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 вер, 2024 14:11
flysoulfly написав:
пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1220
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 вер, 2024 14:24
WallNutPen написав: flysoulfly написав:
пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин
Тільки відправляє не цілодобово, а з 9 ранку і до 18 вечора (може і пізніше, але стверджувати не можу)
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3426
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 вер, 2024 14:44
Режим обробки платежів
novichok написав: WallNutPen написав: flysoulfly написав:
пліз, нагадайте: СЕПи у вихідні дні банк навчився відправляти?
Дякую.
Канешна. На аллу залетает в течении 15 мин
Тільки відправляє не цілодобово, а з 9 ранку і до 18 вечора (може і пізніше, але стверджувати не можу)
Перекази на рахунки юридичних осіб в UKRSIBBANK - Всі дні тижня з 8:30 до 23:50
Перекази на рахунки в інших банках - Всі дні тижня з 8:30 до 23:50
Всі інші операції - 24/7
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 658
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:04
Виплатили болтовий кешбек.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4643
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:45
я так розумію болтову карту онлайн ніяк не відкрити
в додатку нема як
на сайті пишуть зараз направимо вас в інший чат і дали тишина
тільки йти у відділення виходить щоб відкрити ВІРТУАЛЬНУ карту
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:48
quadro_tony_da написав:
я так розумію болтову карту онлайн ніяк не відкрити
в додатку нема як
на сайті пишуть зараз направимо вас в інший чат і дали тишина
тільки йти у відділення виходить щоб відкрити ВІРТУАЛЬНУ карту
мені через чат відкривали.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4643
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2024 13:21
Ferlakurчерез два дні нарешті і мені написали в чат
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2024 13:56
quadro_tony_da написав:
я так розумію болтову карту онлайн ніяк не відкрити
3 тижні до завершення акції.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8325
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 1364 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 09 вер, 2024 13:57
V2 може продовжать
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|