оформив карту Болт, купив продуктів в новусі
а де кешбек дивитись тепер?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2024 19:29
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
оформив карту Болт, купив продуктів в новусі
а де кешбек дивитись тепер?
Додано: Пон 09 вер, 2024 20:09
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:21
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
А як в Укрсибі з підкріпленням відлілень готівковою валютою? Сьогодні непоганий курс — 41,38, якщо знімати з валютної New ZKP то без комісії
Додано: Сер 18 вер, 2024 15:17
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
пішов у відділення щоб відкрити карту з КЛ
відмовили ((
при цьому у мене є карта Віза Болт якою регулярно користуюсь
у кого є такі карти, який там грейс період?
Востаннє редагувалось quadro_tony_da в Сер 18 вер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|