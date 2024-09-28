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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:29

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

оформив карту Болт, купив продуктів в новусі
а де кешбек дивитись тепер?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:09

  quadro_tony_da написав:оформив карту Болт, купив продуктів в новусі
а де кешбек дивитись тепер?

Ніде. Протягом 10 робочих днів жовтня мають виплатити за покупки вересня.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:21

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

А як в Укрсибі з підкріпленням відлілень готівковою валютою? Сьогодні непоганий курс — 41,38, якщо знімати з валютної New ZKP то без комісії
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:17

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

пішов у відділення щоб відкрити карту з КЛ
відмовили ((
при цьому у мене є карта Віза Болт якою регулярно користуюсь

у кого є такі карти, який там грейс період?
Востаннє редагувалось quadro_tony_da в Сер 18 вер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:22

quadro_tony_da 56 днів
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Помітив, що у додатку з'явився персмен. Цікаво цим зобов'язаний такою честю? З останніх активностей - це лише відкрив Болт і скупляюся ним на 4 тис.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Сьогодні завтра ще є сенс болтом платити, чи вже пройде жовтнем?
chipmunk
 
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