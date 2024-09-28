оформив карту Болт, купив продуктів в новусі
а де кешбек дивитись тепер?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 19:29
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
оформив карту Болт, купив продуктів в новусі
а де кешбек дивитись тепер?
Додано: Пон 09 вер, 2024 20:09
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:21
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
А як в Укрсибі з підкріпленням відлілень готівковою валютою? Сьогодні непоганий курс — 41,38, якщо знімати з валютної New ZKP то без комісії
Додано: Сер 18 вер, 2024 15:17
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
пішов у відділення щоб відкрити карту з КЛ
відмовили ((
при цьому у мене є карта Віза Болт якою регулярно користуюсь
у кого є такі карти, який там грейс період?
Востаннє редагувалось quadro_tony_da в Сер 18 вер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:45
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Помітив, що у додатку з'явився персмен. Цікаво цим зобов'язаний такою честю? З останніх активностей - це лише відкрив Болт і скупляюся ним на 4 тис.
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:22
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Сьогодні завтра ще є сенс болтом платити, чи вже пройде жовтнем?
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:53
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