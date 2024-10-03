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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:55

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ну і де кешбек? якого числа має нарахуватись мої 200 грн?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 222
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:17

  quadro_tony_da написав:ну і де кешбек? якого числа має нарахуватись мої 200 грн?


до 10го числа, без учёта выходных...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

щось чутно по болту?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 222
З нами з: 05.04.24
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:21

  quadro_tony_da написав:щось чутно по болту?

Зараз болт на полі Шапіто
Гарячі естонськи хлопці зараз люблять поїсти у рестику, а не самотужки гуляти по супермаркетам :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:23

  quadro_tony_da написав:щось чутно по болту?


а что должно быть слышно ?
S i m
 
Повідомлень: 203
З нами з: 31.01.21
Подякував: 19 раз.
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