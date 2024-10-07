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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 21:55
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
ну і де кешбек? якого числа має нарахуватись мої 200 грн?
Додано: Вів 01 жов, 2024 22:17
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:14
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
щось чутно по болту?
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:21
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:23
Додано: Пон 07 жов, 2024 13:47
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