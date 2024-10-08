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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 21:55
ну і де кешбек? якого числа має нарахуватись мої 200 грн?
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:17
quadro_tony_da написав:
ну і де кешбек? якого числа має нарахуватись мої 200 грн?
до 10го числа, без учёта выходных...
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S i m
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:14
щось чутно по болту?
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:21
quadro_tony_da написав:
щось чутно по болту?
Зараз болт на полі Шапіто
Гарячі естонськи хлопці зараз люблять поїсти у рестику, а не самотужки гуляти по супермаркетам
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Amethyst
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:23
quadro_tony_da написав:
щось чутно по болту?
а что должно быть слышно ?
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S i m
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:47
S i m написав: quadro_tony_da написав:
ну і де кешбек? якого числа має нарахуватись мої 200 грн?
до 10го числа, без учёта выходных...
ще досі нема
зато зявилась кнопочка в додатку взяти участь в програмі Екстра Більше
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:15
quadro_tony_da там вам немного по "дебильному" ответили в прошлый раз - "до 10го числа, без учёта выходных..." следует понимать как "в течении 10 РАБОЧИХ дней следующего месяца".
В августе заплатили 15го, сентябре - 9го.
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WallNutPen
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:57
Коллеги,
кто-нибудь может подсказать, как в этой банке обновить данные онлайн?
Пришёл пуш, что можно онлайн, но никуда не ведёт...
В вебе тоже ничего подобного в интерфейсе не нашел
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Alpha1251
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:19
Alpha1251 написав:
Коллеги,
кто-нибудь может подсказать, как в этой банке обновить данные онлайн?
Пришёл пуш, что можно онлайн, но никуда не ведёт...
В вебе тоже ничего подобного в интерфейсе не нашел
в веб кабіні ніколи не було і вона рідко оновлюється
хіба в моб. додатку шукайте (їх наче два)
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greenozon
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Додано: Вів 08 жов, 2024 15:14
Є кишмиш
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chipmunk
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