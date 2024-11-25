Додано: Суб 02 лис, 2024 20:22

о крохоборах и мелких мошенниках

я ФОП и являюсь клиентом Укрсиба примерно 25 лет. Моя жена также ФОП клиента банка примерно 18 лет, и сын ФОП - клиент банка около 2 лет.

10 октября 2024 года моя жена и сын обратились в криворожское отделение банка (отделение №736 специалист Ігнатьєва Вікторія Михайлівна ) казалось бы с простым вопросом - поменять тарифный план на такой же как у меня. Учитывая воздушные тревоги упомянутый специалист подсунула 2 бумажки, которые они подписали в полной уверенности что это допсоглашение об изменении тарифов. Лишь на другой день вечером (пятница) обнаружили что это договора на открытии совершенно нового счета. В понедельник пытались дозвониться до специалиста, но напрасно. Во вторник пришли в отделение вживую, посчитав что это недоразумение легко решится, но не тут то было : в закрытии 2 счетов , открывать которые мы не просили, нам отказали, вернее было предложено заплатить примерно 720 гривен (по 360 гривен с человека). Наши аргументы что мы не просили открывать новые счета, не пользовались ими, сообщили об ошибке по суте на третий рабочий день после открытия счета, это не донесение до потребителя информации, кто-то хотел сделать месячный план по открытию счетов и по сути обманул клиента подсунув договора на открытие новых счетов пользуясь спешкой, суматохой, тем что отделение не работает во время воздушной тревоги - были проигнорированы.

17.10.2024 мы обратились уже с письменным заявлением в банк с просьбой считать договора не действительными, закрыть счета,об открытии которых мы не просили, без оплаты, ссылались на то, что это нарушение наших прав как потребителей.

01.11.2024 Укрсиб письмом №11/12415 любезно сообщил, так как мы все являемся ФОП то ЗУ "Озащите прав потребителей" на нас не распространяется и порекомендовал идти в сад, а по пути зайти в их кассу и заплатить 720 гривен за закрытие 2х счетов, которые, по сути, обманов, нам открыла специалист отделения №736.

С банка мы естественно уйдем и все счета закроем. Надеемся специалист Ігнатьєва Вікторія Михайлівна получит премию в 20 гривен, отделение №736 г.Кривого Рога переходящий "зеленый вымпел", а Укрсиббанк хорошие финансовые показатели. Ведь они ценят своих клиентов, и 720 гривен, добытые обманным путем важнее 25 лет сотрудничества