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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:39

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group


Акція від UKRSIBBANK: «10% кешбек»
До 31 жовтня 2024 року клієнти UKRSIBBANK BNP Paribas Group зможуть отримувати кешбек 10% за будь-які транзакції кредитною карткою банку.

Щоби взяти участь в акції, потрібно:
1
Отримати від банку
повідомлення про спеціальну пропозицію

2
Зробити будь-яку розрахункову операцію
за рахунок кредитного ліміту кредитною карткою з 15 жовтня до 31 жовтня 2024 року на загальну суму від 1000 гривень

https://ukrsibbank.com/action-cashback-100-uah/
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 20:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

о крохоборах и мелких мошенниках
я ФОП и являюсь клиентом Укрсиба примерно 25 лет. Моя жена также ФОП клиента банка примерно 18 лет, и сын ФОП - клиент банка около 2 лет.
10 октября 2024 года моя жена и сын обратились в криворожское отделение банка (отделение №736 специалист Ігнатьєва Вікторія Михайлівна ) казалось бы с простым вопросом - поменять тарифный план на такой же как у меня. Учитывая воздушные тревоги упомянутый специалист подсунула 2 бумажки, которые они подписали в полной уверенности что это допсоглашение об изменении тарифов. Лишь на другой день вечером (пятница) обнаружили что это договора на открытии совершенно нового счета. В понедельник пытались дозвониться до специалиста, но напрасно. Во вторник пришли в отделение вживую, посчитав что это недоразумение легко решится, но не тут то было : в закрытии 2 счетов , открывать которые мы не просили, нам отказали, вернее было предложено заплатить примерно 720 гривен (по 360 гривен с человека). Наши аргументы что мы не просили открывать новые счета, не пользовались ими, сообщили об ошибке по суте на третий рабочий день после открытия счета, это не донесение до потребителя информации, кто-то хотел сделать месячный план по открытию счетов и по сути обманул клиента подсунув договора на открытие новых счетов пользуясь спешкой, суматохой, тем что отделение не работает во время воздушной тревоги - были проигнорированы.
17.10.2024 мы обратились уже с письменным заявлением в банк с просьбой считать договора не действительными, закрыть счета,об открытии которых мы не просили, без оплаты, ссылались на то, что это нарушение наших прав как потребителей.
01.11.2024 Укрсиб письмом №11/12415 любезно сообщил, так как мы все являемся ФОП то ЗУ "Озащите прав потребителей" на нас не распространяется и порекомендовал идти в сад, а по пути зайти в их кассу и заплатить 720 гривен за закрытие 2х счетов, которые, по сути, обманов, нам открыла специалист отделения №736.
С банка мы естественно уйдем и все счета закроем. Надеемся специалист Ігнатьєва Вікторія Михайлівна получит премию в 20 гривен, отделение №736 г.Кривого Рога переходящий "зеленый вымпел", а Укрсиббанк хорошие финансовые показатели. Ведь они ценят своих клиентов, и 720 гривен, добытые обманным путем важнее 25 лет сотрудничества
igorfm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 19:41

  Ferlakur написав:UKRSIBBANK BNP Paribas Group


Акція від UKRSIBBANK: «10% кешбек»
До 31 жовтня 2024 року клієнти UKRSIBBANK BNP Paribas Group зможуть отримувати кешбек 10% за будь-які транзакції кредитною карткою банку.

Щоби взяти участь в акції, потрібно:
1
Отримати від банку
повідомлення про спеціальну пропозицію

2
Зробити будь-яку розрахункову операцію
за рахунок кредитного ліміту кредитною карткою з 15 жовтня до 31 жовтня 2024 року на загальну суму від 1000 гривень

https://ukrsibbank.com/action-cashback-100-uah/


Сьогодні виплатили соточку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:50

Подарунки та мільйон від UKRSIBBANK до новорічних свят!
з 25.11.2024 до 22.12.2024

https://ukrsibbank.com/actions/gifts/?u ... n=25800236
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:29

  KVV написав:Подарунки та мільйон від UKRSIBBANK до новорічних свят!
з 25.11.2024 до 22.12.2024

https://ukrsibbank.com/actions/gifts/?u ... n=25800236
такоє
лотерея
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:56

ІБАН за 10 секунд - фантастика?

https://ukrsibbank.com/news-post/myttievi-perekazy/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:03

  greenozon написав:ІБАН за 10 секунд - фантастика?

https://ukrsibbank.com/news-post/myttievi-perekazy/


ща всі ломануться фантастику тестити - і вона ляже
flysoulfly
 
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