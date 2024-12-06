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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:11

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:ІБАН за 10 секунд - фантастика?

https://ukrsibbank.com/news-post/myttievi-perekazy/


З Укрсіба на Пумб тіки шо зайшло за 2 хвилини

Це не те. ПУМБа не в темі. Нові платежі мають залітати зі швидкістю порівняною з оплатою карткою.
klug
 
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  #<1 ... 164165166167
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