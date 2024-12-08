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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:11
Ferlakur написав:
З Укрсіба на Пумб тіки шо зайшло за 2 хвилини
Це не те. ПУМБа не в темі. Нові платежі мають залітати зі швидкістю порівняною з оплатою карткою.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 13:54
З сенса на ідею зайшло за 4хв
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