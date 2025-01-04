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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:11

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:ІБАН за 10 секунд - фантастика?

https://ukrsibbank.com/news-post/myttievi-perekazy/


З Укрсіба на Пумб тіки шо зайшло за 2 хвилини

Це не те. ПУМБа не в темі. Нові платежі мають залітати зі швидкістю порівняною з оплатою карткою.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:54

З сенса на ідею зайшло за 4хв
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:22

Boundless Вони так заходили и мисяць назад.Идея швидко приймае.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:47

Не могу пополнить в додатке нюшку, сохранённой картой дргого банка. Пишет превышен лимит операции, операция может быть проведена только на сумму 0 грн :shock: Поддержка морозится, говорит звоните в банк донор. Ранее проблем не было. Может быть у кого-нибудь был подобный опыт?
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 06:51

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Навигатор, уточните у банка-донора запрос к ним приходит или нет. Если нет, то сообщите это поддержке УкрСиба, чтобы они трусики своего партнёра.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:51

Оновлення лімітів для фізичних осіб на перекази з картки на картку
https://ukrsibbank.com/news-post/update ... duals-p2p/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:09

  Howl написав:чтобы они трусики своего партнёра.

оговорочка :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:32

  KVV написав:
  Howl написав:чтобы они трусики своего партнёра.

оговорочка :lol:

По Фройду
alibob
 
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