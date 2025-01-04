UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:11
Ferlakur написав:
З Укрсіба на Пумб тіки шо зайшло за 2 хвилини
Це не те. ПУМБа не в темі. Нові платежі мають залітати зі швидкістю порівняною з оплатою карткою.
klug
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Додано: Нед 08 гру, 2024 13:54
З сенса на ідею зайшло за 4хв
Boundless
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:22
Boundless Вони так заходили и мисяць назад.Идея швидко приймае.
Вадимка
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Додано: Чет 02 січ, 2025 01:47
Не могу пополнить в додатке нюшку, сохранённой картой дргого банка. Пишет превышен лимит операции, операция может быть проведена только на сумму 0 грн
Поддержка морозится, говорит звоните в банк донор. Ранее проблем не было. Может быть у кого-нибудь был подобный опыт?
Навигатор
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Додано: Чет 02 січ, 2025 06:51
Навигатор, уточните у банка-донора запрос к ним приходит или нет. Если нет, то сообщите это поддержке УкрСиба, чтобы они трусики своего партнёра.
Howl
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Додано: Чет 02 січ, 2025 09:51
Оновлення лімітів для фізичних осіб на перекази з картки на картку
https://ukrsibbank.com/news-post/update ... duals-p2p/
greenozon
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Додано: Суб 04 січ, 2025 14:09
Howl написав:
чтобы они трусики своего партнёра.
оговорочка
KVV
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Додано: Суб 04 січ, 2025 16:32
KVV написав: Howl написав:
чтобы они трусики своего партнёра.
оговорочка
По Фройду
alibob
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