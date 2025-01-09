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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:37
Комуналка в Укрсибонлайн йде як переказ коштів. Відповідно ні в грейс по кредитках, ні НаЗкешбек не задовільняє.
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