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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:37
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Комуналка в Укрсибонлайн йде як переказ коштів. Відповідно ні в грейс по кредитках, ні НаЗкешбек не задовільняє.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:23
поповнення телефону через застосунок теж п2п без грейсу/нкб.
на сайтах/застосунках операторів/надавачів послуг все норм.
Додано: Пон 27 січ, 2025 11:08
що за дічь твориться із підтвердженням СЕПів?
в пуші почав приходити якийсь код, в веб кабіні його НЕМА куди ввести
наразі допомогає лише запит коду через СМС
що із цим робити?
стало дуже незручно, раніше пуш підтверджував платіж (без всяких кодів)
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