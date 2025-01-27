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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:37

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Комуналка в Укрсибонлайн йде як переказ коштів. Відповідно ні в грейс по кредитках, ні НаЗкешбек не задовільняє.
Кочевник
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 16.02.17
Подякував: 395 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:23

поповнення телефону через застосунок теж п2п без грейсу/нкб.

на сайтах/застосунках операторів/надавачів послуг все норм.
KVV
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 29.11.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 173 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:08

що за дічь твориться із підтвердженням СЕПів?
в пуші почав приходити якийсь код, в веб кабіні його НЕМА куди ввести
наразі допомогає лише запит коду через СМС

що із цим робити?
стало дуже незручно, раніше пуш підтверджував платіж (без всяких кодів)
:?: :?: :!:
greenozon
 
Повідомлень: 16383
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
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  #<1 ... 165166167168
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