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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:37

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Комуналка в Укрсибонлайн йде як переказ коштів. Відповідно ні в грейс по кредитках, ні НаЗкешбек не задовільняє.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:23

поповнення телефону через застосунок теж п2п без грейсу/нкб.

на сайтах/застосунках операторів/надавачів послуг все норм.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:08

що за дічь твориться із підтвердженням СЕПів?
в пуші почав приходити якийсь код, в веб кабіні його НЕМА куди ввести
наразі допомогає лише запит коду через СМС

що із цим робити?
стало дуже незручно, раніше пуш підтверджував платіж (без всяких кодів)
:?: :?: :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 14:45

  greenozon написав:що за дічь твориться із підтвердженням СЕПів?
в пуші почав приходити якийсь код, в веб кабіні його НЕМА куди ввести
наразі допомогає лише запит коду через СМС

що із цим робити?
стало дуже незручно, раніше пуш підтверджував платіж (без всяких кодів)
:?: :?: :!:



не пройшов і тиждень!

додали віконечко куди можна вводити код із пуша!
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:04

Неприємні сюрпризи при закритті рахунку

Дуже розчарував банк. В червні 2024 року відкрив рахунок ALL INCLUSIVE DE LUXE. Мені повідомили: щоб не платити за обслуговування 450 грн. на місяць, треба робити місячний оборот понад 10000 грн. Мене це влаштовувало. Але змінилися обставини й це стало важко виконувати. Зробив оборот в поточному місяці 16000 грн. і вирішив закрити рахунок.
Але, як виявилось, за закриття рахунку треба платити 450 грн.
Працівник банку каже, це є в договорі, який ви підписували. Вирішив, ну тож каже працівник банку, він відповідальна особа і, мабуть, краще знає.
Змушений був заплатити 450 грн. за закриття рахунку.
Прийшовши додому, вирішив в спокійній обстановці подивитись договір. В договорі в пункті 3.14 є "Тарифи, що діють на момент укладення цього Договору зазначені в Додатку 1 до цього Договору". Але Додатка 1, принаймні в моєму екземплярі скріплених документів, немає. Крім Договір-анкети прикріплені Заява-приєднання до договору страхування майна, Заява-приєднання (акцепт) до договору медичного страхування та Додаток №2 з лімітами на 3-х сторінках.
В пункті 8.8 Договору-анкети зазначено: "У випадку розірвання Договору на підставі заяви про закриття Рахунку(ів) та/або розірванні Договору Банк закриває Рахунок(-нки), а Договір вважається розірваним на наступний робочий день після перерахування залишку коштів з Рахунку(-нків) у порядку, визначеному Правилами.
Ні про яку сплату 450 грн. за закриття рахунку інформації я не знайшов.
Невже навіть такі великі банки у своєї діяльності можуть використовувати такі непорядні дії, висвітлюючи позитивну інформацію і не доводячи об`єктивно потрібну інформацію, що несе фінансове навантаження на клієнта.
napa08n
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 01:17

Как тут гасить кредитку?
Злые языки утверждают, мол лучше наличкой в кассе банка
Оплата через другие банки засчитываются в течение трех дней...
А что тут СЭПы нормально не заходят день в день?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 03:46

  emeta написав:Как тут гасить кредитку?
Злые языки утверждают, мол лучше наличкой в кассе банка
Оплата через другие банки засчитываются в течение трех дней...
А что тут СЭПы нормально не заходят день в день?

На то і є злі язики. Півтора року гашу СЕПом 5 числа з ранку. Якщо 5 припадає на суботу - неділю гашу в понеділок. Все заходить чьотко.
novichok
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