Додано: Нед 16 лют, 2025 17:04

Дуже розчарував банк. В червні 2024 року відкрив рахунок ALL INCLUSIVE DE LUXE. Мені повідомили: щоб не платити за обслуговування 450 грн. на місяць, треба робити місячний оборот понад 10000 грн. Мене це влаштовувало. Але змінилися обставини й це стало важко виконувати. Зробив оборот в поточному місяці 16000 грн. і вирішив закрити рахунок.

Але, як виявилось, за закриття рахунку треба платити 450 грн.

Працівник банку каже, це є в договорі, який ви підписували. Вирішив, ну тож каже працівник банку, він відповідальна особа і, мабуть, краще знає.

Змушений був заплатити 450 грн. за закриття рахунку.

Прийшовши додому, вирішив в спокійній обстановці подивитись договір. В договорі в пункті 3.14 є "Тарифи, що діють на момент укладення цього Договору зазначені в Додатку 1 до цього Договору". Але Додатка 1, принаймні в моєму екземплярі скріплених документів, немає. Крім Договір-анкети прикріплені Заява-приєднання до договору страхування майна, Заява-приєднання (акцепт) до договору медичного страхування та Додаток №2 з лімітами на 3-х сторінках.

В пункті 8.8 Договору-анкети зазначено: "У випадку розірвання Договору на підставі заяви про закриття Рахунку(ів) та/або розірванні Договору Банк закриває Рахунок(-нки), а Договір вважається розірваним на наступний робочий день після перерахування залишку коштів з Рахунку(-нків) у порядку, визначеному Правилами.

Ні про яку сплату 450 грн. за закриття рахунку інформації я не знайшов.

Невже навіть такі великі банки у своєї діяльності можуть використовувати такі непорядні дії, висвітлюючи позитивну інформацію і не доводячи об`єктивно потрібну інформацію, що несе фінансове навантаження на клієнта.