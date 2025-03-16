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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 03:49

  angra написав:Смайлика нема, отже це що серйозно. Прошу пояснити якщо вже 6-го вліз в кредит по самі вуха, то це що буде.. куди..як

Нічого не буде.
Наприклад, якщо витрачали с 11 лютого по 10 березня, то загасите всьо 5 квітня.
Адже 6 число входить в період с 11 лют. по 10 березня, так?
Тут лише зміщені розрахункова дата (11 число), та дата погашення (5 число наступного місяця).
Додаток непогано показує суму боргу, та дату до якої потрібно внести кошти на кредитку. :wink:
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 02:13

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Чи є тут користувачі КК "Для своїх"?
Така ситуація - РД 20 числа, був в грейсі майже на весь розмір КЛ, треба було витратити на суму більшу, ніж було доступними. Кинув СЕПом. Пару годин чекав, не дочекався, канув п2п з моно. І майже зразу витратив. Через день дивлюся в додатку - при сумі КЛ 50к (цифри для прикладу) світить позитивний залишок 1к, заборгованість 82к і сума для збереження пільгового періоду зменшилася з 49к до 41к. Хоча за моїми підрахунками я повністю погасив КЛ в 0 (частково п2п, потім доїхав сеп).
Тут так довго проводять по рахунку п2п?
І основне питання - чи не попав я на овердрафт з вилітом з грейсу?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 03:14

alibob
Виписку замовляли / дивились?
Там видно двіжуху
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:55

  novichok написав:alibob
Виписку замовляли / дивились?
Там видно двіжуху

За двіжуху ясно, що п2п ще не провелося, як і оплати.
Цікавить саме що буде в разі проведення по рахунку оплат раніше поповнень? Чи є тут санкції за теховердрафт?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 00:57

  alibob написав:
  novichok написав:alibob
Виписку замовляли / дивились?
Там видно двіжуху

За двіжуху ясно, що п2п ще не провелося, як і оплати.
Цікавить саме що буде в разі проведення по рахунку оплат раніше поповнень? Чи є тут санкції за теховердрафт?

У мене була схожа ситуація,р2р на кредитку з нулем (!),та оплата онлайн ввечері того ж дня. У виписці проводка р2р була на день раніше онлайн оплати.
Стосовно тех.овера, на практиці мене минуло, але теоретично у Сіба він є.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 07:53

Раньше санкций за тех.овер не было точно. Сейчас не пользуюсь но думаю ничего не изменилось.
Feh14
 
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