|
|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 11:44
Kalgan написав:UKRSIBBANK змінює умови обслуговування карткових та накопичувальних рахунків фізичних осіб
Можливо, це так переганяють на Ukrsib Online 2.0?
В таблиці написано
Безготівкове перерахування коштів на рахунки, відкриті в інших банках, через застосунок UKRSIB online, у т.ч. «Миттєвий переказ»
, проте не вказані "UKRSIB online 2.0" та веб-версія системи...
По-друге, вказаний ліміт
до 5000 грн - 2 грн; від 5000,01 грн - 0,5%, макс. 500 грн
- це на один переказ чи на місяць? Дробити всі платежі по 5000?
Треба розпитувати персмена... бо дійсно вийде дуже незручно.
-
archvile
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 08.06.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 07 кві, 2025 07:44
всем привет!
подскажите, можно ли удалённо перевыпустить карту по сроку и получить через Новую почту?
-
siem4020
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 03.03.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 10 кві, 2025 21:06
siem4020, нет.
Получить пластик можно только в отделении банка. Также после истечения срока пластик остаётся рабочим, но для интернет оплат банк предлагает оформить через приложение виртуальную карту.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6241
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:16
Howl написав:
после истечения срока пластик остаётся рабочим,
и за границей тоже?
-
siem4020
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 03.03.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:30
siem4020 написав: Howl написав:
после истечения срока пластик остаётся рабочим,
и за границей тоже?
Конечно. Ведь "заграница" работает по тем же правилам МПС что и Украина. Пластик будет работать везде где нет принудительной проверки валидности терминалом. Потому как сам процесс продления работы карт заключается в том, что банк подает в МПС номера карт просроченных, но которые продолжают работать. Но там где такая проверка есть (бывает она настроена и в физических терминалах) - там естественно такая карта не пройдет.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1384
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:57
WallNutPen написав:
банк подает в МПС номера карт просроченных, но которые продолжают работать. Но там где такая проверка есть (бывает она настроена и в физических терминалах) - там естественно такая карта не пройдет.
тогда часто в физтерминалах paypass не работает, но чип работает
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5818
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1843 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:22
WallNutPen написав:
где нет принудительной проверки валидности терминалом
а как часто подобная проверка встречается?
-
siem4020
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 03.03.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|