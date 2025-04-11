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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:44

  Kalgan написав:UKRSIBBANK змінює умови обслуговування карткових та накопичувальних рахунків фізичних осіб


Можливо, це так переганяють на Ukrsib Online 2.0?

В таблиці написано
Безготівкове перерахування коштів на рахунки, відкриті в інших банках, через застосунок UKRSIB online, у т.ч. «Миттєвий переказ»
, проте не вказані "UKRSIB online 2.0" та веб-версія системи...

По-друге, вказаний ліміт
до 5000 грн - 2 грн; від 5000,01 грн - 0,5%, макс. 500 грн
- це на один переказ чи на місяць? Дробити всі платежі по 5000?

Треба розпитувати персмена... бо дійсно вийде дуже незручно.
archvile
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 07:44

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

всем привет!

подскажите, можно ли удалённо перевыпустить карту по сроку и получить через Новую почту?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:06

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

siem4020, нет.
Получить пластик можно только в отделении банка. Также после истечения срока пластик остаётся рабочим, но для интернет оплат банк предлагает оформить через приложение виртуальную карту.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:16

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Howl написав:после истечения срока пластик остаётся рабочим,


и за границей тоже?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:30

  siem4020 написав:
  Howl написав:после истечения срока пластик остаётся рабочим,


и за границей тоже?

Конечно. Ведь "заграница" работает по тем же правилам МПС что и Украина. Пластик будет работать везде где нет принудительной проверки валидности терминалом. Потому как сам процесс продления работы карт заключается в том, что банк подает в МПС номера карт просроченных, но которые продолжают работать. Но там где такая проверка есть (бывает она настроена и в физических терминалах) - там естественно такая карта не пройдет.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:57

  WallNutPen написав: банк подает в МПС номера карт просроченных, но которые продолжают работать. Но там где такая проверка есть (бывает она настроена и в физических терминалах) - там естественно такая карта не пройдет.
тогда часто в физтерминалах paypass не работает, но чип работает
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  WallNutPen написав:где нет принудительной проверки валидности терминалом

а как часто подобная проверка встречается?
siem4020
 
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