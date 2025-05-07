Howl написав:после истечения срока пластик остаётся рабочим,
и за границей тоже?
Конечно. Ведь "заграница" работает по тем же правилам МПС что и Украина. Пластик будет работать везде где нет принудительной проверки валидности терминалом. Потому как сам процесс продления работы карт заключается в том, что банк подает в МПС номера карт просроченных, но которые продолжают работать. Но там где такая проверка есть (бывает она настроена и в физических терминалах) - там естественно такая карта не пройдет.
WallNutPen написав: банк подает в МПС номера карт просроченных, но которые продолжают работать. Но там где такая проверка есть (бывает она настроена и в физических терминалах) - там естественно такая карта не пройдет.
тогда часто в физтерминалах paypass не работает, но чип работает
Kalgan написав:UKRSIBBANK змінює умови обслуговування карткових та накопичувальних рахунків фізичних осіб З 28 квітня 2025 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group змінює базові тарифи обслуговування карткових та накопичувальних рахунків фізичних осіб. Зміниться вартість для низки послуг у різних тарифних планах банку. Оновлення умов обслуговування відбудеться у популярних серед клієнтів тарифних планах.