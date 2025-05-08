RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:44

  Kalgan написав:UKRSIBBANK змінює умови обслуговування карткових та накопичувальних рахунків фізичних осіб


Можливо, це так переганяють на Ukrsib Online 2.0?

В таблиці написано
Безготівкове перерахування коштів на рахунки, відкриті в інших банках, через застосунок UKRSIB online, у т.ч. «Миттєвий переказ»
, проте не вказані "UKRSIB online 2.0" та веб-версія системи...

По-друге, вказаний ліміт
до 5000 грн - 2 грн; від 5000,01 грн - 0,5%, макс. 500 грн
- це на один переказ чи на місяць? Дробити всі платежі по 5000?

Треба розпитувати персмена... бо дійсно вийде дуже незручно.
archvile
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 08.06.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 07:44

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

всем привет!

подскажите, можно ли удалённо перевыпустить карту по сроку и получить через Новую почту?
siem4020
 
Повідомлень: 92
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:06

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

siem4020, нет.
Получить пластик можно только в отделении банка. Также после истечения срока пластик остаётся рабочим, но для интернет оплат банк предлагает оформить через приложение виртуальную карту.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6266
З нами з: 08.03.18
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:16

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Howl написав:после истечения срока пластик остаётся рабочим,


и за границей тоже?
siem4020
 
Повідомлень: 92
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:30

  siem4020 написав:
  Howl написав:после истечения срока пластик остаётся рабочим,


и за границей тоже?

Конечно. Ведь "заграница" работает по тем же правилам МПС что и Украина. Пластик будет работать везде где нет принудительной проверки валидности терминалом. Потому как сам процесс продления работы карт заключается в том, что банк подает в МПС номера карт просроченных, но которые продолжают работать. Но там где такая проверка есть (бывает она настроена и в физических терминалах) - там естественно такая карта не пройдет.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:57

  WallNutPen написав: банк подает в МПС номера карт просроченных, но которые продолжают работать. Но там где такая проверка есть (бывает она настроена и в физических терминалах) - там естественно такая карта не пройдет.
тогда часто в физтерминалах paypass не работает, но чип работает
flysoulfly
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  WallNutPen написав:где нет принудительной проверки валидности терминалом

а как часто подобная проверка встречается?
siem4020
 
Повідомлень: 92
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 21:20

  Kalgan написав:UKRSIBBANK змінює умови обслуговування карткових та накопичувальних рахунків фізичних осіб
З 28 квітня 2025 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group змінює базові тарифи обслуговування карткових та накопичувальних рахунків фізичних осіб.
Зміниться вартість для низки послуг у різних тарифних планах банку.
Оновлення умов обслуговування відбудеться у популярних серед клієнтів тарифних планах.Зображення

https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsibbank-zminyue-umovi-obslugovuvannya-kartkovih-rahunkiv-dlya-fizichnih-osib/?utm_source=telegram_tabfinance&utm_campaign=news_29.03.2025

Після перенесення дати змін на 1 , 3 червня, комса 0,5% по СЕП зникла з тарифів, залишили 2 грн / платіж без згадування суми

https://ukrsibbank.com/news-post/announ ... dividuals/
Зображення
Kalgan
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:46

З 7.05.2025 UKRSIBBANK BNP Paribas Group виконує вихідні платежі в національній валюті цілодобово.

Функцією можуть скористатися фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи у інтернет-банкінгу UKRSIB business та UKRSIB online.

Платежі виконуються цілодобово протягом 1-ї години, за умови, якщо вони не потребують додаткових перевірок.

https://ukrsibbank.com/news-post/outgoi ... thin-hour/
greenozon
 
Повідомлень: 16555
З нами з: 01.06.14
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:21

  Kalgan написав:комса 0,5% по СЕП зникла з тарифів,

залишили 2 грн / платіж без згадування суми
2 грн - це й через нову аппку 2.0. ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 169170171172>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, Sense Bank, TUR і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14180)
08.05.2025 13:28
Ринок ОВДП (8517)
08.05.2025 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.