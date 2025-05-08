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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 12:40
siem4020 написав: WallNutPen написав:
где нет принудительной проверки валидности терминалом
а как часто подобная проверка встречается?
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