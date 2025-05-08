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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:40

  siem4020 написав:
  WallNutPen написав:где нет принудительной проверки валидности терминалом

а как часто подобная проверка встречается?

Випустіть безкоштовну віртуальну, додайте в GooglePay та платіть безконтактно з телефона з NFC :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:49

  greenozon написав:Платежі виконуються цілодобово протягом 1-ї години, за умови, якщо вони не потребують додаткових перевірок

Це їхня відповідь на миттєві платежі від НБУ?
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  #<1 ... 169170171172
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