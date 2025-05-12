UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 12:40
siem4020 написав: WallNutPen написав:
где нет принудительной проверки валидности терминалом
а как часто подобная проверка встречается?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:49
greenozon написав:
Платежі виконуються цілодобово протягом 1-ї години, за умови, якщо вони не потребують додаткових перевірок
Це їхня відповідь на миттєві платежі від НБУ?
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:23
klug написав: greenozon написав:
Платежі виконуються цілодобово протягом 1-ї години, за умови, якщо вони не потребують додаткових перевірок
Це їхня відповідь на миттєві платежі від НБУ?
в них миттєві є, це мова саме про звичайні
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Додано: Вів 13 тра, 2025 02:09
greenozon написав:
З 7.05.2025 UKRSIBBANK BNP Paribas Group виконує вихідні платежі в національній валюті цілодобово.
Функцією можуть скористатися фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи у інтернет-банкінгу UKRSIB business та UKRSIB online.
Платежі виконуються цілодобово протягом 1-ї години, за умови, якщо вони не потребують додаткових перевірок.
https://ukrsibbank.com/news-post/outgoi ... thin-hour/
Брехня. Щойно спробував перекинути мізерну суму і традиційно банка сказала, щоб йшов спати до 8:30, бо раніше вона гроші не випустить. Є близько 0 причин, за якими платіж за старим шаблоном на власний рахунок міг би потребувати перевірки.
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