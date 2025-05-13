Брехня. Щойно спробував перекинути мізерну суму і традиційно банка сказала, щоб йшов спати до 8:30, бо раніше вона гроші не випустить. Є близько 0 причин, за якими платіж за старим шаблоном на власний рахунок міг би потребувати перевірки.
Коллеги! С рыбных времён осталась на хозяйстве new card. Лежит пока без применения. В свете последних новостей остались ли у неё какие-то плюшки или нет? Ну бесплатный вход это точно знаю что остался. А на выход сейчас как? СЭП сейчас без комиса или уже ввели или таки введут с июня?
Кассандра написав:Коллеги! С рыбных времён осталась на хозяйстве new card. Лежит пока без применения. В свете последних новостей остались ли у неё какие-то плюшки или нет? Ну бесплатный вход это точно знаю что остался. А на выход сейчас как? СЭП сейчас без комиса или уже ввели или таки введут с июня?