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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 19:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:а по ZKP за СЕП комісію не беруть.

Напишете це 3 червня, як зміни вступлять в силу :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 23:00

Так нашо потрібен додаток 2.0 , якщо з нього СЕП (з нюкард) теж буде з комісією ? У того ж Райфа "нова"аппка дозволяє безкоштовний безготівковий вихід . А тут...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 23:37

  Kalgan написав:
  Ferlakur написав:а по ZKP за СЕП комісію не беруть.

Напишете це 3 червня, як зміни вступлять в силу :mrgreen:

Які зміни? За Вашим посиланням NewCard не згадується. От людина знайшла тарифи, де букви стоять у правильному порядку: viewtopic.php?p=5855360#p5855360
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 01:17

То "Комісія за обслуговування неактивного рахунку" є "Послугою"?
viewtopic.php?p=5855360#p5855360
Дякую, але ні, такої послуги я не потребую.
А вихід СЕПом з нюшки без змін, безкомісний. Тільки здається є якийсь ліміт типу 50к чи на день чи на місяць? Може хто пам'ятає, а то не можу знайти де це?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:33

  alibob написав: Тільки здається є якийсь ліміт типу 50к чи на день чи на місяць? Може хто пам'ятає, а то не можу знайти де це?

https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... hennja.pdf
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 21:42

  KVV написав:
  alibob написав: Тільки здається є якийсь ліміт типу 50к чи на день чи на місяць? Може хто пам'ятає, а то не можу знайти де це?

https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... hennja.pdf

Дяк
alibob
 
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