Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2- Погане. Некомпетентне.
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4- Добре. Як і повинно бути.
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 18:52

Підкажіть, в Болт можливо відключити платне смс за 30 грн і повноцінно використовувати? Чи воно при відкритті і не підключається?
la9
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 21:48

  KVV написав:
  alibob написав:Як думаєте - який профіль використання її ще можливий? Чи злазити?

під кінець року бувать акції типу 50 оплат за участь в розіграші 500/1000грн + золото Більше все ще капає.


Так лучше ее открывать под акцию? там для нового клиента бывают плюшки?
emeta
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:25

нюшку. Закінчується термін дії. От думаю чи є сенс перевипускати
вони термін карток не подовжать?
flysoulfly
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:00

  emeta написав:Так лучше ее открывать под акцию? там для нового клиента бывают плюшки?

нещодавно за відкриття картки Нацкешбек розігрували сертифікати по 500 грн у Сільпо.
може і за Ньюшку щось вистрілити.
KVV
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 08:43

  la9 написав:Підкажіть, в Болт можливо відключити платне смс за 30 грн і повноцінно використовувати? Чи воно при відкритті і не підключається?

Можливо.
1. Через додаток відключаєте платне смс-інформування (Online-inform+).
2. Через чат підключаєте безкоштовне смс-інформування (Online-inform).
ramzes4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:57

Открыл в отделении Болт. Дома увидел -20 грн. на счету - за страховку. При открытии, естественно, не предупреждали. Можно ли дистанционно отключить?
la9
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:32

  la9 написав:Открыл в отделении Болт. Дома увидел -20 грн. на счету - за страховку. При открытии, естественно, не предупреждали. Можно ли дистанционно отключить?

Ви ж повині були якісь документи по страховці підписувати? Чи просто не уважно дивилися, що пдписуєте/чи вона впаяна в умови Болту?
1finanсier
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 13:13

  1finanсier написав:
  la9 написав:Открыл в отделении Болт. Дома увидел -20 грн. на счету - за страховку. При открытии, естественно, не предупреждали. Можно ли дистанционно отключить?

Ви ж повині були якісь документи по страховці підписувати? Чи просто не уважно дивилися, що пдписуєте/чи вона впаяна в умови Болту?

Окремо про страховку нічого не було
la9
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 14:29

  la9 написав:
  1finanсier написав:
  la9 написав:Открыл в отделении Болт. Дома увидел -20 грн. на счету - за страховку. При открытии, естественно, не предупреждали. Можно ли дистанционно отключить?

Ви ж повині були якісь документи по страховці підписувати? Чи просто не уважно дивилися, що пдписуєте/чи вона впаяна в умови Болту?

Окремо про страховку нічого не було


Ни о страховке, ни о плате за смс информирование не предупреждают. Если сам перед открытием карты не дочитался, будешь платить. Никто ничего не скажет. Благо можно всё это отключить прямо в отделении, или через приложение/поддержку. Пару страниц назад здесь кто-то писал, как это сделать.
ЯНаФоруме
 
