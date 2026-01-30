RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 19:18

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Прилетів пуш: Вітаємо, вам гарантовано 150000 грн кредитних коштів. Зверніться у найближче відділення.
Це кред ліміт можна підвищити, чи хочуть розвести на кредит готівкою?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4469
З нами з: 14.10.08
Подякував: 328 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 21:14

Ferlakur я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті
KVV
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 22:00

  KVV написав:Ferlakur я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті

Прєдчувствія єго нє обманулі
Ferlakur
 
Повідомлень: 4469
З нами з: 14.10.08
Подякував: 328 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:47

  Ferlakur написав:
  KVV написав:Ferlakur я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті

Прєдчувствія єго нє обманулі

Персмен є? Через декілька днів вашої байдужості до такої пропозиції подзвонить і ще раз продублює цю пропозицію )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 02.09.19
Подякував: 386 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:41

Кто-то пользуется картой Shop&Go?
Я правильно понимаю, что она дебетовая? Нигде не нашел информацию про кредитный лимит по ней.
Написано, что эта карта только для новых клиентов. Совсем новых? Или если был клиентом, но несколько лет назад, то тоже открывают?

Кстати, напомните, в чем отличие между online-inform и online-inform+ ? я так понимаю, можно выбирать одну из них?
И страховку можно отключить (или вообще не применять)?
candidat
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:49

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  candidat написав:Кстати, напомните, в чем отличие между online-inform и online-inform+ ? я так понимаю, можно выбирать одну из них?
см. viewtopic.php?p=5905868#p5905868
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1364 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:51

  candidat написав:Кто-то пользуется картой Shop&Go?
Я правильно понимаю, что она дебетовая? Нигде не нашел информацию про кредитный лимит по ней.
Написано, что эта карта только для новых клиентов. Совсем новых? Или если был клиентом, но несколько лет назад, то тоже открывают?

Кстати, напомните, в чем отличие между online-inform и online-inform+ ? я так понимаю, можно выбирать одну из них?
И страховку можно отключить (или вообще не применять)?


1. Дебетова.
2. Відкривають.
3. Оформлював онлайн при реєстрації в новому додатку, страховку при такому оформленні ні підключають.
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 734
З нами з: 28.04.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 182183184185
