UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:42

Оформив кредитку Укрсибу у серпні минулого року. Пару разів її заДіяв, а потім вона довгий час лежала на поличці.
Сьогодні банк прислав повідомлення, що кредитний ліміт збільшили до 100к. Сприйняв це як натяк, що треба картку знімати з полички та використовувати.

Підкажіть, будь ласка, чи є якісь цікаві варіанти для неї?
І друге питання: в Укрсибі наче цікаво рахується пільговий період... Щось чув, що треба платити після 11-го числа поточного місяця, тоді пільговий буде до 5-го числа після наступного місяця. Я все правильно пишу?

Тобто те, що витратив з 12.03. - гаситься до 5.05, чи ні? Виправте, якщо десь помиляюсь. Дуже дякую.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 12:15

Искатель Так.Все вірно.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 13:12

Не після 11, а з 11. Тобто 11-го вже можна задіювати.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 13:15

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Искатель написав:І друге питання: в Укрсибі наче цікаво рахується пільговий період... Щось чув, що треба платити після 11-го числа поточного місяця, тоді пільговий буде до 5-го числа після наступного місяця. Я все правильно пишу?


У них ще й дуже цікавий регламент зарахування коштів (до 3-х робочих днів, до 18.00). Не здивуюсь, що й факсом досі користуються
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:10

Нормальний у них регламент для адекватних каналів - не раз успішно гасив СЕПом день у день. Якщо гратися у р2р, користуватися їхньою тягнучкою чи ще якось нестандартно гаситися, то тоді проблеми, але ж Искатель не зумер, щоб таким страждати.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:27

Навіть для СЕП у них такий регламент. Те що вони сьогодні зарахують день у день не дає гарантії, що наступного разу не буде на 3-й день, бо регламент дозволяє "до 3-х робочих днів".
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:09

Для СЕП не дозволяє Закон "Про платіжні послуги". Вони написали загальну фразу, бо більшість не розуміє, яким каналом ходять гроші.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 06:58

Що для СЕП не дозволяє Закон "Про платіжні послуги"?
Там чітко вказано в п 3. ст. 47
Надавач платіжних послуг отримувача зобов’язаний забезпечити зарахування суми коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача або виплату отримувачу суми платіжної операції в готівковій формі протягом операційного дня надходження коштів на рахунок надавача платіжних послуг отримувача.
