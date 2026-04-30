UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 13:52

Питання ж не у зручності. У погоні за удаваною безпекою, вони самі ж порушують усілякі PCI DSS/SSC, які й були покликані її забезпечити. PIN не має вводитися у середовищі, де неможливо забезпечити його ізоляцію та захист. І так, я знаю, що Прихват вже давно на це забив, але ж тут солідний банк, а не дніпровський офіс...
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 15:09

Т.е. CVV можно, а PIN нельзя? Это что-то религиозное? И что там за окружение такое, что прям невозможно? Учитывая, что в банкомате, где накладкой на клавиатуру реально пины тырили, уровень защиты, типа, достаточный.

А ещё, как уже сказано, оно не обязательно и можно через приложение. Там тоже с PCI DSS всё плохо? Я, конечно, понимаю, что всё это не серьёзно и нужно хотя бы, как в упомянутом Привате: звонок в банк, обратный звонок из банка, настроить звонок из приложения, проговорить на допросе свои паспортные данные и подтвердить, что платишь в здравом уме и никто тебя не провоцирует. Но это немного утомительно и всё равно тоже чего-то в PCI DSS нарушает :oops:
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 21:59

Михайло "роль кібербезпеки переоцінена" Федоров - це Ви?
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 08:46

Вибачте, мало користуюсь кредиткою Укрсибу, трохи заплутався.

Підкажіть, будь ласка, якщо я 1 травня зроблю оплату карткою, до якої дати мені треба буде погасити заборгованість, щоб залишитись у пільговому періоді? Наперед дуже дякую!
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 09:04

У всіх по різному, треба дізнаватись вашу дату, в мене до 10, в дружини до 25
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 09:11

Як вище правильно зауважили, треба знати свою білінгову дату і дату платежу. У мене наприклад 11 і 5 число відповідно. Тобто, якби я платив 1 травня, то маю погасити до 5 червня. А те, що оплачу наприклад 12 травня - треба погасити до 5 липня.
