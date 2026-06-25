Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:07

Являюсь клієнтом банку майже 10 років, на початковому етапі усе влаштовувало, але з часом почали з'являтися проблеми.



Перша проблема: років 5 назад перестали приходити пуш-повідомлення і не підтягувалися рахунки за комуналку; декілька раз телефонував в колцентр, обіцяли все полагодити, але за декілька місяців так нічого і не змінилося, спілкувався з особистим консультан (я Преміум клієнт), все одно проблему не вирішили.



Друга проблема: чомусь почали майже за всі перекази на інші банки зтягувати комісію - КАМОН, 21 сторіччя, банки показують свою лояльність до клієнтів і є багато сервісів за які не стягуються додаткові кошти, в тому числі комісії за перекази між банками - висказав своє зауваження персональному консультанту, мені почали розказувати всякі несінітніці накшталт це ж невеликі суми, на що була реакція, що в такому випадку буду переходити на обслуговування в інший банк, так як не бачу достатньої лояльності до себе як до Преміум клієнта, але мене навіть не намагалися втримати як цінного клієнта.



Третя проблема: після того як перевів свій зарплатний проект в інший банк, але в Укрсибі не закривав рахунок, був як бекап, десь через 7 місяців почали зтягувати абонплату за користування без усякого повідомлення (до цього 7 місяців у мене були мізерні надходження і трати коштвів через цей рахунок, але абонплата не знімалася).



Четверта проблема: в статистиці по операціях в кабінеті користувача почали з'являтися мінусові операції на чималі суми, які я не здійснював, хоча при цьому баланс і не змінювався, але це викликало природнє занепокоєння, після того як я зв'язався з колцентром, сказали що це внутрішньосистемні службові операції і вони завжди повинні відображатися в статистиці, що дуже дивно для мене як людині якій не потрібно володіти внутрішніми операційними справами банку.



П'ята проблема: досить тривалий час, декілька тижнів не міг зв'язатися зі своїм персональним менеджером, не по телефону, ні через чат в додатку (я все ще Преміум клієнт).



Шоста проблема: для того щоб з мене не вираховувалася щомісячна плата за послуги Преміум пакету, попросив через контактцентр перевести мене на інший пакет, де не стягується абонплата, мені сказали що створили заявку на переведення і через декілька днів вона буде виконана, але на моє здивування абонплата і надалі знялась через місяць, коли зателефонував в банк, сказали що я все ще на попередньому пакеті і про те що я хотів перейти на інший нічого не знають, я наполяг щоб зробили службову перевірку, переслухали мої архівні розмови з контакт центром і розібралися в ситуації; через декільк днів зі мною зв'язалися і сказали, що дійсно створювалася по моєму проханню заявка, і мені було відправленно повідомлення у внутрішньому месенджері і поскільки я не відповів у чаті, то заявку скасували - КАМОН, я дійсно повинен слідкувати за вашим каналом спілкування який мені не потрібен? і крім того в контакт центрі під час оформлення заяки нічого про відповідь в чаті не сказали!!!