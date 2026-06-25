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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:43
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Пон 11 тра, 2026 07:20
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Фактично це картки для нових клієнтів, які на момент відкриття рахунку не мають в UKRSIBBANK відкритих карткових рахунків 2620 протягом останніх 3 місяців.
Перелік доступний тут, окрім "Віртуальна картка":
ps Зарплатну NEW Card банк давно вже поховав. NEW card (звичайна) вже не доступна для оформлення, про що зазначено на сторінці банку. Залишились картки для відкриття такі картки:
Додано: Пон 11 тра, 2026 15:25
Howl
О как! Сколько неприятных новостей за полгода! Всего лишь в октябре открывал New Card. С тех пор и отделение моё закрыли, и карту похоронили...
Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:07
Дуже погане враження від співпраці з банком
Являюсь клієнтом банку майже 10 років, на початковому етапі усе влаштовувало, але з часом почали з'являтися проблеми.
Перша проблема: років 5 назад перестали приходити пуш-повідомлення і не підтягувалися рахунки за комуналку; декілька раз телефонував в колцентр, обіцяли все полагодити, але за декілька місяців так нічого і не змінилося, спілкувався з особистим консультан (я Преміум клієнт), все одно проблему не вирішили.
Друга проблема: чомусь почали майже за всі перекази на інші банки зтягувати комісію - КАМОН, 21 сторіччя, банки показують свою лояльність до клієнтів і є багато сервісів за які не стягуються додаткові кошти, в тому числі комісії за перекази між банками - висказав своє зауваження персональному консультанту, мені почали розказувати всякі несінітніці накшталт це ж невеликі суми, на що була реакція, що в такому випадку буду переходити на обслуговування в інший банк, так як не бачу достатньої лояльності до себе як до Преміум клієнта, але мене навіть не намагалися втримати як цінного клієнта.
Третя проблема: після того як перевів свій зарплатний проект в інший банк, але в Укрсибі не закривав рахунок, був як бекап, десь через 7 місяців почали зтягувати абонплату за користування без усякого повідомлення (до цього 7 місяців у мене були мізерні надходження і трати коштвів через цей рахунок, але абонплата не знімалася).
Четверта проблема: в статистиці по операціях в кабінеті користувача почали з'являтися мінусові операції на чималі суми, які я не здійснював, хоча при цьому баланс і не змінювався, але це викликало природнє занепокоєння, після того як я зв'язався з колцентром, сказали що це внутрішньосистемні службові операції і вони завжди повинні відображатися в статистиці, що дуже дивно для мене як людині якій не потрібно володіти внутрішніми операційними справами банку.
П'ята проблема: досить тривалий час, декілька тижнів не міг зв'язатися зі своїм персональним менеджером, не по телефону, ні через чат в додатку (я все ще Преміум клієнт).
Шоста проблема: для того щоб з мене не вираховувалася щомісячна плата за послуги Преміум пакету, попросив через контактцентр перевести мене на інший пакет, де не стягується абонплата, мені сказали що створили заявку на переведення і через декілька днів вона буде виконана, але на моє здивування абонплата і надалі знялась через місяць, коли зателефонував в банк, сказали що я все ще на попередньому пакеті і про те що я хотів перейти на інший нічого не знають, я наполяг щоб зробили службову перевірку, переслухали мої архівні розмови з контакт центром і розібралися в ситуації; через декільк днів зі мною зв'язалися і сказали, що дійсно створювалася по моєму проханню заявка, і мені було відправленно повідомлення у внутрішньому месенджері і поскільки я не відповів у чаті, то заявку скасували - КАМОН, я дійсно повинен слідкувати за вашим каналом спілкування який мені не потрібен? і крім того в контакт центрі під час оформлення заяки нічого про відповідь в чаті не сказали!!!
Додано: Суб 13 чер, 2026 18:52
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Через чат я створив у січні 2026 року заявку на закриття своїх рахунків. Звичайний клієнт. До сих пір зо мною так ніхто й не зв'язався. Потім нагадував, але безрезультатно.
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:10
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Мені прийшов пуш що потрібно оновити дані до кінця червня. Дзвонив у відділення (я теж преміум) - дистанційно цього зробити не зможуть, через Дію також (хоча нових клієнтів наче через неї реєструють, а в мене все по-старому, через паспорт, мабуть через це така ситуація). Встигнути це зробити до вказаної дати не маю змоги. Мабуть буду користуватися іншими банками покищо, так як рахунки через це можуть заморозити за кілька місяців.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:39
Тут "Щоб залишатися в пільговому періоді необхідно сплатити хххх до 22.06.2026" - це до 22 включно? СЕПанути до якої години ще можна?
Дякую.
Додано: Суб 20 чер, 2026 13:36
Додано: Чет 25 чер, 2026 12:15
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Открыл карточный счет в банке. Перевел на него средства с Сенс-банка. Платеж был по реквизитам. Понятно что по регламенту до 3 суток зачисление. Но по опыту работы с Сенс-банком никогда ни на один банк с него при платеже по реквизитам дольше 6 часов не шел - на Моно, Глобус или там Ощад, неважно.
Эти не зачисляют средства на счет уже сутки и, ссылаясь на регламент, предлагают подождать 3 суток.
Колхоз-банк, который пытается зарабатывать на мелком обжуливании клиентов с целью попользоваться их средствами бесплатно. Застряли в начале 2000-х где-то
Додано: Чет 25 чер, 2026 12:49
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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