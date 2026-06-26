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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
6
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 23:36

Amethyst
Поддержка ссылается именно на древний регламент (от 1 до 3 дней), который, получается, так и не отменили. Но уже очень давно не сталкивался с банками, которые идут на такое жульничество
diagnostika
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 05.09.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Отменили его.
посетитель
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 22.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:57

diagnostika норма от одного до трёх дней касается только банка отправителя. Банк получатель должен зачислить его тем днём когда средства поступили в банк
Кассандра
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Повідомлень: 1527
З нами з: 04.12.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 237 раз.
 
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  #<1 ... 188189190191
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