Amethyst
Поддержка ссылается именно на древний регламент (от 1 до 3 дней), который, получается, так и не отменили. Но уже очень давно не сталкивался с банками, которые идут на такое жульничество
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2026 23:36
Amethyst
Поддержка ссылается именно на древний регламент (от 1 до 3 дней), который, получается, так и не отменили. Но уже очень давно не сталкивался с банками, которые идут на такое жульничество
Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:45
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Отменили его.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:57
diagnostika норма от одного до трёх дней касается только банка отправителя. Банк получатель должен зачислить его тем днём когда средства поступили в банк
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