Amethyst
Поддержка ссылается именно на древний регламент (от 1 до 3 дней), который, получается, так и не отменили. Но уже очень давно не сталкивался с банками, которые идут на такое жульничество
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Додано: Чет 25 чер, 2026 23:36
Amethyst
Поддержка ссылается именно на древний регламент (от 1 до 3 дней), который, получается, так и не отменили. Но уже очень давно не сталкивался с банками, которые идут на такое жульничество
Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:45
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Отменили его.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:57
diagnostika норма от одного до трёх дней касалась только банка отправителя и была отменена ещё в августе 2022 года. А банк получатель должен был зачислить его тем днём когда средства поступили в банк
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 27 чер, 2026 00:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:22
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Отправитель тоже в тот же день должен отправить.Норму про три дня которая с девяностых ещё была отменили несколько лет назад.
Додано: Сер 01 лип, 2026 09:17
Вчора погашав кредитку, з Моно та Сенсу кидав СЕПом (по IBAN), а з КредитДніпра кинув P2P, бо за СЕП захотіло комісію. Гроші зайшли, але ті, що по P2P, не провелись по рахунку.
Питання до досвідчених клієнтів: як швидко пройде? Мені пише, що "необхідно оплатити до 06.07.2026" (включно, як я зрозумів). Устигне пройти чи готувати ще таку ж суму?
І одразу питання: а на вихід, якщо що, власні кошти можна буде вивести без комісії на інший банк чи ні?
Додано: Сер 01 лип, 2026 10:10
Додано: Сер 01 лип, 2026 10:15
Додано: Сер 01 лип, 2026 10:42
Додано: Сер 01 лип, 2026 11:05
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