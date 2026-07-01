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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2026 23:36
Amethyst
Поддержка ссылается именно на древний регламент (от 1 до 3 дней), который, получается, так и не отменили. Но уже очень давно не сталкивался с банками, которые идут на такое жульничество
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diagnostika
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:45
Отменили его.
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:57
diagnostika норма от одного до трёх дней касалась только банка отправителя и была отменена ещё в августе 2022 года. А банк получатель должен был зачислить его тем днём когда средства поступили в банк
Востаннє редагувалось Кассандра
в Суб 27 чер, 2026 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:22
Отправитель тоже в тот же день должен отправить.Норму про три дня которая с девяностых ещё была отменили несколько лет назад.
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Додано: Сер 01 лип, 2026 09:17
Вчора погашав кредитку, з Моно та Сенсу кидав СЕПом (по IBAN), а з КредитДніпра кинув P2P, бо за СЕП захотіло комісію. Гроші зайшли, але ті, що по P2P, не провелись по рахунку.
Питання до досвідчених клієнтів: як швидко пройде? Мені пише, що "необхідно оплатити до 06.07.2026" (включно, як я зрозумів). Устигне пройти чи готувати ще таку ж суму?
І одразу питання: а на вихід, якщо що, власні кошти можна буде вивести без комісії на інший банк чи ні?
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Искатель
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Додано: Сер 01 лип, 2026 10:10
Искатель написав:
Устигне пройти чи готувати ще таку ж суму?
І одразу питання: а на вихід, якщо що, власні кошти можна буде вивести без комісії на інший банк чи ні?
встигне. п2п проведеться через 3 дні.
вихід СЕПом за власні 2 грн незалежно від суми.
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KVV
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Додано: Сер 01 лип, 2026 10:15
KVV написав: Искатель написав:
Устигне пройти чи готувати ще таку ж суму?
І одразу питання: а на вихід, якщо що, власні кошти можна буде вивести без комісії на інший банк чи ні?
встигне. п2п проведеться через 3 дні.
вихід СЕПом за власні 2 грн незалежно від суми.
та з кредитки ж власні безкоштовно
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Amethyst
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Додано: Сер 01 лип, 2026 10:42
Amethyst написав:
та з кредитки ж власні безкоштовно
А як саме можна буде вивести безкоштовно (якщо що)? Зняти готівкою, СЕПом чи P2P?
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Искатель
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Додано: Сер 01 лип, 2026 11:05
Искатель написав: Amethyst написав:
та з кредитки ж власні безкоштовно
А як саме можна буде вивести безкоштовно (якщо що)? Зняти готівкою, СЕПом чи P2P?
СЕП
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Amethyst
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Додано: Сер 01 лип, 2026 14:55
Amethyst написав:
та з кредитки ж власні безкоштовно
ще б знати про яку кредитку мова....в тарифі "Для своїх" перекази 1,99%
ну і для мене кредитка і власні кошти це якась аномалія
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KVV
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