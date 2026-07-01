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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
6
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 23:36

Amethyst
Поддержка ссылается именно на древний регламент (от 1 до 3 дней), который, получается, так и не отменили. Но уже очень давно не сталкивался с банками, которые идут на такое жульничество
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 09:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Отменили его.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:57

diagnostika норма от одного до трёх дней касалась только банка отправителя и была отменена ещё в августе 2022 года. А банк получатель должен был зачислить его тем днём когда средства поступили в банк
Востаннє редагувалось Кассандра в Суб 27 чер, 2026 00:13, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Отправитель тоже в тот же день должен отправить.Норму про три дня которая с девяностых ещё была отменили несколько лет назад.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 09:17

Вчора погашав кредитку, з Моно та Сенсу кидав СЕПом (по IBAN), а з КредитДніпра кинув P2P, бо за СЕП захотіло комісію. Гроші зайшли, але ті, що по P2P, не провелись по рахунку.
Питання до досвідчених клієнтів: як швидко пройде? Мені пише, що "необхідно оплатити до 06.07.2026" (включно, як я зрозумів). Устигне пройти чи готувати ще таку ж суму?

І одразу питання: а на вихід, якщо що, власні кошти можна буде вивести без комісії на інший банк чи ні?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 10:10

  Искатель написав: Устигне пройти чи готувати ще таку ж суму?

І одразу питання: а на вихід, якщо що, власні кошти можна буде вивести без комісії на інший банк чи ні?

встигне. п2п проведеться через 3 дні.

вихід СЕПом за власні 2 грн незалежно від суми.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 10:15

  KVV написав:
  Искатель написав: Устигне пройти чи готувати ще таку ж суму?

І одразу питання: а на вихід, якщо що, власні кошти можна буде вивести без комісії на інший банк чи ні?

встигне. п2п проведеться через 3 дні.

вихід СЕПом за власні 2 грн незалежно від суми.

та з кредитки ж власні безкоштовно :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 10:42

  Amethyst написав:та з кредитки ж власні безкоштовно :wink:


А як саме можна буде вивести безкоштовно (якщо що)? Зняти готівкою, СЕПом чи P2P?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:05

  Искатель написав:
  Amethyst написав:та з кредитки ж власні безкоштовно :wink:


А як саме можна буде вивести безкоштовно (якщо що)? Зняти готівкою, СЕПом чи P2P?

СЕП
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 14:55

  Amethyst написав:та з кредитки ж власні безкоштовно :wink:

ще б знати про яку кредитку мова....в тарифі "Для своїх" перекази 1,99%
ну і для мене кредитка і власні кошти це якась аномалія :mrgreen:
KVV
 
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