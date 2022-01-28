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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:23

  chipmunk написав:Такі дах, їх щас продавать треба

Ага, один тут уже неделю назад продал по выгодному курсу ))))
посетитель
 
Повідомлень: 443
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:03

Re: monobank

подскажите, кто кроме моно, выдает физические карты єПідтримка?
siem4020
 
Повідомлень: 52
З нами з: 03.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:04

  siem4020 написав:подскажите, кто кроме моно, выдает физические карты єПідтримка?


Альфа
быстро разбирают
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:43

Re: monobank

  cohan написав:быстро разбирают

в смысле?
siem4020
 
Повідомлень: 52
З нами з: 03.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:56

  cohan написав:Альфа
быстро разбирают

Щось на їхньому сайті ніц не найшов про цю картку.
ricardo
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Повідомлень: 796
З нами з: 20.03.09
Подякував: 326 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:05

  ricardo написав:
  cohan написав:Альфа
быстро разбирают

Щось на їхньому сайті ніц не найшов про цю картку.

плохо искали
Kalgan
 
Повідомлень: 893
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:21

Re: monobank

Под шумиху с баксами, выкатили новые ачивки "для ветеранов" ))
STIGA
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Повідомлень: 264
З нами з: 22.01.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:12

  Kalgan написав:
  ricardo написав:
  cohan написав:Альфа
быстро разбирают

Щось на їхньому сайті ніц не найшов про цю картку.

плохо искали

Дякую.
ricardo
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Повідомлень: 796
З нами з: 20.03.09
Подякував: 326 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 9101112
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