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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:23
chipmunk написав:
Такі дах, їх щас продавать треба
Ага, один тут уже неделю назад продал по выгодному курсу ))))
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:03
подскажите, кто кроме моно, выдает физические карты єПідтримка?
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siem4020
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:04
siem4020 написав:
подскажите, кто кроме моно, выдает физические карты єПідтримка?
Альфа
быстро разбирают
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cohan
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:43
cohan написав:
быстро разбирают
в смысле?
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siem4020
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:56
cohan написав:
Альфа
быстро разбирают
Щось на їхньому сайті ніц не найшов про цю картку.
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ricardo
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:05
плохо искали
ricardo написав: cohan написав:
Альфа
быстро разбирают
Щось на їхньому сайті ніц не найшов про цю картку.
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Kalgan
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:21
Под шумиху с баксами, выкатили новые ачивки "для ветеранов" ))
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STIGA
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Додано: Суб 29 січ, 2022 16:12
Kalgan написав:
плохо искали
ricardo написав: cohan написав:
Альфа
быстро разбирают
Щось на їхньому сайті ніц не найшов про цю картку.
Дякую.
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ricardo
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