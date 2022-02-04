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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 22:21

У мене глово немає, бо в січні використав, у батька є, бо ще не користувався. Я таку логіку бачу.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8989
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 01:57

Re: monobank

  M-Audio написав:Какая-то хромая логика. У меня вот, например, EVA есть, и я ей ранее пользовался. А от про то, что в партнерских бывает Укрнафта, впервые увидел на скриншоте в сообщении выше. То есть, я не то что не пользовался, я даже не видел такого предложения никогда.

Какая есть. Горох большой и зеленый, ему видней.
Aktus
 
Повідомлень: 395
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 02:03

Re: monobank

  klug написав:Горох цілком міг зробити партнерку зі зручним таргетингом, наприклад: рекламуватися лише у регіоні, де реально присутній партнер

Уже. Впервые в этом месяце вижу именно региональную партнерку. Даже две.

Банк знає про клієнта дуже багато, до того ж ці дані дуже високої достовірності, та цілком міг би використовувати ці знання на практиці з користю для партнера, а отже і для себе.

Еще бы они и про пользу для клиента не забывали при такой самоуверенности в "достоверности знаний". Забанили тут пожилому человеку карты.
Aktus
 
Повідомлень: 395
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Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:40

Снизили лимит на 0 когда другие банки подняли до 100.000
almashmiha98
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Повідомлень: 1
З нами з: 04.02.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:34

  Aktus написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:В а-банке от 50К в мес. и 90К за 60дней, автоматом финмон возбуждался
  Aktus написав:50к гривен?

ага

Вынужден уточнить - это в каком году было?

Последний раз 02.2021 видимо отосланные в этот раз доки их убедили и пока они не возбуждались.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:44

  almashmiha98 написав:Снизили лимит на 0 когда другие банки подняли до 100.000

Значить баланс сил у природі дотримано.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:06

Re: monobank

klug написав:Не ясно, для чого доля́ри котобанці: ні кредит не видаш, ні в котомат не заправиш. Купить Теслу, бетховена чи хоче пограти на курсі?
Валютные овгз покупать
Boundless
 
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