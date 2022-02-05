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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лют, 2022 22:21
У мене глово немає, бо в січні використав, у батька є, бо ще не користувався. Я таку логіку бачу.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 02 лют, 2022 01:57
M-Audio написав:
Какая-то хромая логика. У меня вот, например, EVA есть, и я ей ранее пользовался. А от про то, что в партнерских бывает Укрнафта, впервые увидел на скриншоте в сообщении выше. То есть, я не то что не пользовался, я даже не видел такого предложения никогда.
Какая есть. Горох большой и зеленый, ему видней.
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Aktus
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Додано: Сер 02 лют, 2022 02:03
klug написав:
Горох цілком міг зробити партнерку зі зручним таргетингом, наприклад: рекламуватися лише у регіоні, де реально присутній партнер
Уже. Впервые в этом месяце вижу именно региональную партнерку. Даже две.
Банк знає про клієнта дуже багато, до того ж ці дані дуже високої достовірності, та цілком міг би використовувати ці знання на практиці з користю для партнера, а отже і для себе.
Еще бы они и про пользу для клиента не забывали при такой самоуверенности в "достоверности знаний". Забанили тут пожилому человеку карты.
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Aktus
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:40
Снизили лимит на 0 когда другие банки подняли до 100.000
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almashmiha98
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:34
Aktus написав: ol_zy написав: ol_zy написав:
В а-банке от 50К в мес. и 90К за 60дней, автоматом финмон возбуждался
Aktus написав:
50к гривен?
ага
Вынужден уточнить - это в каком году было?
Последний раз 02.2021 видимо отосланные в этот раз доки их убедили и пока они не возбуждались.
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ol_zy
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:44
almashmiha98 написав:
Снизили лимит на 0 когда другие банки подняли до 100.000
Значить баланс сил у природі дотримано.
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klug
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:06
klug написав:Не ясно, для чого доля́ри котобанці: ні кредит не видаш, ні в котомат не заправиш. Купить Теслу, бетховена чи хоче пограти на курсі?
Валютные овгз покупать
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Boundless
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Додано: Суб 05 лют, 2022 12:57
Boundless написав:
klug написав:Не ясно, для чого доля́ри котобанці: ні кредит не видаш, ні в котомат не заправиш. Купить Теслу, бетховена чи хоче пограти на курсі?
Валютные овгз покупать
наче пізно вже, 20% ОЗДП вже історія
зараз пропнують 8-9% і то не факт що довго будуть на ринку
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greenozon
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Додано: Нед 06 лют, 2022 01:31
Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).
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klug
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