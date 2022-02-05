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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 09:12

  sens написав:
  klug написав:Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).

СЕП из каких банков моно компенсирует 0,6%?

Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.
ingtrans
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  #<1 ... 14151617
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