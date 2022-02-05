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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 09:12
sens написав: klug написав:
Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).
СЕП из каких банков моно компенсирует 0,6%?
Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.
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