|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 09:12
sens написав: klug написав:
Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).
СЕП из каких банков моно компенсирует 0,6%?
Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3422
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:54
klug написав:
Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).
А як йому занести баксів без кас Універсалу? Через касу А на віртуалку безоплатно буде?
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3335
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 13:11
Приветствую всех. После окончания чёрной кредитки можно ли просто выпустить в приложении виртуальную карту без выпуска пластика, пользуясь ей через Google pay? Подтянеся ли лимит? И как эта процедура выполняется? Нужно ли снова загружать документы и т. д. ?
Отправлено с моего SM-X200 через Tapatalk
-
valeriy59
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 13:55
valeriy59 написав:
Приветствую всех. После окончания чёрной кредитки можно ли просто выпустить в приложении виртуальную карту без выпуска пластика, пользуясь ей через Google pay? Подтянеся ли лимит? И как эта процедура выполняется? Нужно ли снова загружать документы и т. д. ?
Отправлено с моего SM-X200 через Tapatalk
Брал в ноябре 2017 года (в первых рядах). Строк карт - 04/24. А у Вас уже конец или просто, на будущее?
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3120
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:22
Просто пластик у которого срок до 24 года физически приходит в негодность. Все отклеивается и ветшает. Пользуюсь в последнее время Google pay . Так я и подумываю, а стоит ли вообще выпускать физический пластик. А можно просто выпустить виртуалку в перспективе?
-
valeriy59
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:52
ingtrans написав: sens написав: klug написав:
Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).
СЕП из каких банков моно компенсирует 0,6%?
Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.
И даже с абанка?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4846
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|