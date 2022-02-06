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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 09:12

  sens написав:
  klug написав:Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).

СЕП из каких банков моно компенсирует 0,6%?

Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:54

  klug написав:Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).

А як йому занести баксів без кас Універсалу? Через касу А на віртуалку безоплатно буде?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:11

Re: monobank

Приветствую всех. После окончания чёрной кредитки можно ли просто выпустить в приложении виртуальную карту без выпуска пластика, пользуясь ей через Google pay? Подтянеся ли лимит? И как эта процедура выполняется? Нужно ли снова загружать документы и т. д. ?

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valeriy59
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:55

  valeriy59 написав:Приветствую всех. После окончания чёрной кредитки можно ли просто выпустить в приложении виртуальную карту без выпуска пластика, пользуясь ей через Google pay? Подтянеся ли лимит? И как эта процедура выполняется? Нужно ли снова загружать документы и т. д. ?

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Брал в ноябре 2017 года (в первых рядах). Строк карт - 04/24. А у Вас уже конец или просто, на будущее?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:22

Re: monobank

Просто пластик у которого срок до 24 года физически приходит в негодность. Все отклеивается и ветшает. Пользуюсь в последнее время Google pay . Так я и подумываю, а стоит ли вообще выпускать физический пластик. А можно просто выпустить виртуалку в перспективе?
valeriy59
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:52

  ingtrans написав:
  sens написав:
  klug написав:Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).

СЕП из каких банков моно компенсирует 0,6%?

Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.

И даже с абанка?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:47

  guntherhouse777 написав:
  ingtrans написав:
  sens написав:СЕП из каких банков моно компенсирует 0,6%?

Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.

И даже с абанка?

Да.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:47

Re: monobank

  valeriy59 написав:Пользуюсь в последнее время Google pay . Так я и подумываю, а стоит ли вообще выпускать физический пластик.

В Украине может и нет.
Если за бугор ездите - да. А то, бывает - весь такой цифровой подходишь к автомату где-нибудь Лиссабоне (билет купить), а там или вставлять карту, или кэш совать. Нету бесконтакта, не прикрутили
AZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:53

Re: monobank

подскажите при закрытии белой карты, закрывается ли счет привязанный к ней и как быстро?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:00

Re: monobank

Hack-Stock написав:подскажите при закрытии белой карты, закрывается ли счет привязанный к ней и как быстро?
А що підтримка банку каже?
Rimlyanin1
 
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