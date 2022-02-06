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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:58
Hack-Stock написав:
подскажите при закрытии белой карты, закрывается ли счет привязанный к ней и как быстро?
Да, через 45 дней. А в приложении если откроете новую белую счет будет другой.
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