Да, через 45 дней. А в приложении если откроете новую белую счет будет другой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:58
Додано: Пон 07 лют, 2022 00:49
Ну что, хваленный монобанк всравси - новые мсс НЕ поключены. Оплаты отклоняются. Ганьба! Надо писать жалобу, чтоб отключили их из числа банков-участников госпрограммы Е-пидтрымка, т.к. не выполняют Постанову КМУ.
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