Да, через 45 дней. А в приложении если откроете новую белую счет будет другой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:58
Додано: Пон 07 лют, 2022 00:49
Ну что, горох всравси - новые мсс НЕ поключены. Оплаты отклоняются. Ганьба! Надо писать жалобу, чтоб отключили их из числа банков-участников госпрограммы Е-пидтрымка, т.к. не выполняют Постанову КМУ.
Додано: Пон 07 лют, 2022 06:33
Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.[/quote]
И даже с абанка?[/quote]можно через чат тормошить поддержку, но если в квитанции комиссия отсутствует бонус будет 0
Додано: Пон 07 лют, 2022 08:35
Re: monobank
Конкретно из А-Банка отправлял под десяток раз, пользуясь тем, что СЭП бесплатный. Проблем не было. Да и в принципе с начислением кешбэка за СЭП на депозит ни разу не было. Пользовался в основном А-Банком, Альфой и Форвардом.
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:48
ingtrans
Типове
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:51
Колего, то підкажіть більш точний перелік, за поповнення звідки можна очікувати КБ.
Доречі, за який час до закінчення депозиту (минулорічний маю на увазі) його ще можна поповнити СЕПом з КБ, за 3 дні можна наприклад? Чи коли там вікно можливостей зачиняють?
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