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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:58

  Hack-Stock написав:подскажите при закрытии белой карты, закрывается ли счет привязанный к ней и как быстро?

Да, через 45 дней. А в приложении если откроете новую белую счет будет другой.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 00:49

Ну что, горох всравси - новые мсс НЕ поключены. Оплаты отклоняются. Ганьба! Надо писать жалобу, чтоб отключили их из числа банков-участников госпрограммы Е-пидтрымка, т.к. не выполняют Постанову КМУ.
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 06:33

  guntherhouse777 написав:
  [quote="5390833:klug написав:Горох таки не жартує. На моменті у кота найкращий курс на купівлю зеленого (згідно таблиць mustbe).

СЕП из каких банков моно компенсирует 0,6%?

Если речь о СЭП для пополнения депозита, то из любых.[/quote]
И даже с абанка?[/quote]можно через чат тормошить поддержку, но если в квитанции комиссия отсутствует бонус будет 0
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:35

Re: monobank

  sens написав:можно через чат тормошить поддержку, но если в квитанции комиссия отсутствует бонус будет 0

Конкретно из А-Банка отправлял под десяток раз, пользуясь тем, что СЭП бесплатный. Проблем не было. Да и в принципе с начислением кешбэка за СЭП на депозит ни разу не было. Пользовался в основном А-Банком, Альфой и Форвардом.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:48

ingtrans
Типове упередження виживання. Goodman от постраждав у аналогічній ситуації.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:51

  klug написав:ingtrans
Типове упередження виживання. Goodman от постраждав у аналогічній ситуації.

Колего, то підкажіть більш точний перелік, за поповнення звідки можна очікувати КБ.

Доречі, за який час до закінчення депозиту (минулорічний маю на увазі) його ще можна поповнити СЕПом з КБ, за 3 дні можна наприклад? Чи коли там вікно можливостей зачиняють?
kreuz
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kreuz
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antey718
 
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