Додано: Пон 07 лют, 2022 12:12

klug написав: ingtrans

Типове упередження виживання . Goodman от Типовеот постраждав у аналогічній ситуації.

ИМХО, здесь ошибка выжившего несколько в другую сторону: на форумах и в отзывах чаще описывают негативный опыт. Поэтому статистика по отзывам чаще дает перевес в сторону негатива и если делать вывод только на ее основании, то картина может выглядеть мрачнее, чем есть на самом деле. В описанных же случаях были сбои с автоматическим начислением кешбэка, а по запросу ручного начисления требовали квитанцию. Сбой, похоже, имел место в течение какого-то периода времени (там указано, что 19.10 начисляли, 20.10 не начисляли, а 21.10 опять начисляли). Сколько таких сбое было? Не знаю, но не исключено, что только один или достаточно ограниченное количество. В любом случае заключение "Тропинку с АШКИ можно хоронить" кажется слишком преждевременным. Даже там написано, что 21.10 было всё ОК, ну по собственному опыту за период с конца октября без проблем 3 раза СЭПил с А-Банка и более десятка раз с Альфы.