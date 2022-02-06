sens написав:можно через чат тормошить поддержку, но если в квитанции комиссия отсутствует бонус будет 0
Конкретно из А-Банка отправлял под десяток раз, пользуясь тем, что СЭП бесплатный. Проблем не было. Да и в принципе с начислением кешбэка за СЭП на депозит ни разу не было. Пользовался в основном А-Банком, Альфой и Форвардом.
ИМХО, здесь ошибка выжившего несколько в другую сторону: на форумах и в отзывах чаще описывают негативный опыт. Поэтому статистика по отзывам чаще дает перевес в сторону негатива и если делать вывод только на ее основании, то картина может выглядеть мрачнее, чем есть на самом деле. В описанных же случаях были сбои с автоматическим начислением кешбэка, а по запросу ручного начисления требовали квитанцию. Сбой, похоже, имел место в течение какого-то периода времени (там указано, что 19.10 начисляли, 20.10 не начисляли, а 21.10 опять начисляли). Сколько таких сбое было? Не знаю, но не исключено, что только один или достаточно ограниченное количество. В любом случае заключение "Тропинку с АШКИ можно хоронить" кажется слишком преждевременным. Даже там написано, что 21.10 было всё ОК, ну по собственному опыту за период с конца октября без проблем 3 раза СЭПил с А-Банка и более десятка раз с Альфы.
ИМХО, здесь ошибка выжившего несколько в другую сторону: на форумах и в отзывах чаще описывают негативный опыт. Поэтому статистика по отзывам чаще дает перевес в сторону негатива и если делать вывод только на ее основании, то картина может выглядеть мрачнее, чем есть на самом деле. В описанных же случаях были сбои с автоматическим начислением кешбэка, а по запросу ручного начисления требовали квитанцию. Сбой, похоже, имел место в течение какого-то периода времени (там указано, что 19.10 начисляли, 20.10 не начисляли, а 21.10 опять начисляли). Сколько таких сбое было? Не знаю, но не исключено, что только один или достаточно ограниченное количество. В любом случае заключение "Тропинку с АШКИ можно хоронить" кажется слишком преждевременным. Даже там написано, что 21.10 было всё ОК, ну по собственному опыту за период с конца октября без проблем 3 раза СЭПил с А-Банка и более десятка раз с Альфы.
cashback есть с Акцент,вклады на срок 15,18 и 24 месяца