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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:37

  sens написав:
  ingtrans написав:
  klug написав:ingtrans
Типове упередження виживання. Goodman от постраждав у аналогічній ситуації.

ИМХО, здесь ошибка выжившего несколько в другую сторону: на форумах и в отзывах чаще описывают негативный опыт. Поэтому статистика по отзывам чаще дает перевес в сторону негатива и если делать вывод только на ее основании, то картина может выглядеть мрачнее, чем есть на самом деле. В описанных же случаях были сбои с автоматическим начислением кешбэка, а по запросу ручного начисления требовали квитанцию. Сбой, похоже, имел место в течение какого-то периода времени (там указано, что 19.10 начисляли, 20.10 не начисляли, а 21.10 опять начисляли). Сколько таких сбое было? Не знаю, но не исключено, что только один или достаточно ограниченное количество. В любом случае заключение "Тропинку с АШКИ можно хоронить" кажется слишком преждевременным. Даже там написано, что 21.10 было всё ОК, ну по собственному опыту за период с конца октября без проблем 3 раза СЭПил с А-Банка и более десятка раз с Альфы.
cashback есть с Акцент,вклады на срок 15,18 и 24 месяца

А поповнення 12-місячних депо давно не окешбечують, наче ж не було раніше такого обмеження?
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:58

  kreuz написав:
  sens написав:cashback есть с Акцент,вклады на срок 15,18 и 24 месяца

А поповнення 12-місячних депо давно не окешбечують, наче ж не було раніше такого обмеження?

Бонус дают за пополнение вкладов, открытых на срок 4-24 месяца. Если депозит открыт с 01.01.2022, то его нельзя пополнить, если до его окончания осталось меньше 3 месяцев.
Сообщение коллеги sens расшифровывается таким образом: "я открыл в этом году неразрывные вклады на 15,18 и 24 месяца, за пополнение которых с а-банка получаю бонус" :D
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:09

Re: monobank

А, Монька в довідці просто забула дописати про довші строки, тому там наразі від 4 до 12, а насправді 15, 18 та 24 також. Тепер докумекав ))
kreuz
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  #<1 ... 16171819
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