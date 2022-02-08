посмотрите с какого адреса уходит и на какой идет. у меня вдруг исходящий изменился и на гугл не дошли. Я квитанции отправлял, может с реквизитами похожее.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:14
посмотрите с какого адреса уходит и на какой идет. у меня вдруг исходящий изменился и на гугл не дошли. Я квитанции отправлял, может с реквизитами похожее.
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:59
monobank
Горох реагирует на вопросы в ФБ ?
или только на хвалебные оды?
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:02
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:18
ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ ?
ramzes4 - зачет
лишь бы карточку не отобрал
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